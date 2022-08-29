تاليا صالح: المرأة عاطفية أكثر من الرجل ويجب أن تعبر عما بداخلها بحرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المطربة اللبنانية تاليا صالح، إن المرأة عاطفية أكثر من الرجل، لذلك تحركها العواطف وليس العقل، مشيرة إلى أنها حاليا في أفضل وضع من والدتها عندما كانت في عمرها.

كتابة أغانيها تخرج من داخلها

أضافت تاليا صالح، في لقائها ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المرأة يجب أن تعبر عما بداخلها بحرية تامة دون أي ضغوط، لذلك كتابة أغانيها تخرج من داخلها بأصدق شيء.

وكشفت عن تفاصيل حياتها الغنائية، قائلة إن كل ألبوم لها وراءه قصة بداخلها، وليس هناك ألبومات طرحتها دون معنى، متابعه: «عندما أتحدث عن الحب أغني له بالطريقة التي أراها».

أصعب موقف يمر به الشخص

وأكملت: «أصعب موقف ممكن حد يمر به، وقت لما تحترم شخص وتحبه كثير، وفي الآخر لا تستطيع أن تعطيه عاطفة، وتأذيه علشان مش قادر تمنحه عاطفه، وأنا غنيت للموضوع ده، وكل أغانيا حقيقة وبها الكثير من الألم».

واكأملت: «المرأة التي ربتني وربت أختي كانت امرأة مستقلة وقوية، وتعذبت حتى أوصلتنا إلى ما نحن فيه، لكن المجتمع لم ينصفها، ولم يشعرها بأنها مساوية لأي رجل».