3 عادات تطيل العمر وتحافظ على صحتك.. بينها ممارسة الرياضة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تؤثر البيئة ونمط الحياة في صحة وعمر الإنسان، ولعل الفيروسات والأوبئة، وتناول الأكلات السريعة والوجبات غيرالصحية والابتعاد عن الرياضة، قضت على نسبة كبيرة من البشرية وألحقت بها ضررًا كبيرًا.

ويقدم «هن» خلال السطور التالية، بعض النصائح لأسلوب حياة سليم ونمط صحي يمكن أن يساعد في إطالة العمر.

نصائح لحياة صحية

وقالت الدكتورة ويليام روبرتس، الأستاذ في قسم طب الأسرة وصحة المجتمع في جامعة مينيسوتا، إنه يجب نسيان الماضي وعدم التفكير به من أجل الحصول على حياة صحية وعمرًا طويلًا، بحسب الدكتور: «الآثار طويلة المدى للعادات الصحية الجيدة والسيئة تراكمية.. وبعبارة بسيطة، لا يمكنك تجاوز ماضيك»، لذلك يجب أن يحرص الإنسان على تحسين عاداته منذ الصغر والاهتمام بصحبة الأشخاص غير المؤذيين.

وأضافت المحللة الطبية لينا وين: «ممارسة النشاط البدني الكافي ورؤية طبيبك بانتظام يشكل مكانًا جيدًا للبدء في ممارسة عادات صحية تعطي نمط حياة أفضل»، وفقاً لـ «CNN».

التغذية السليمة

تعتبر التغذية السليمة والابتعاد عن الوجبات السريعة من أكثر العادات الصحية التي تطيل العمر، وأيضا الحصول على السعادة بصحة جيدة، إذ قالت الدكتورة نيكا غولدبرغ، الأستاذ المساعد الإكلينيكي في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك: «تناول المزيد من الأطعمة النباتية يوفر مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة، لأنها علامة على الإجهاد في نظامنا، ويمكن أن تؤدي إلى تغييرات في تراكم الترسبات في الشرايين وما إلى ذلك، وهذه الأكسدة مرتبطة أيضًا بالشيخوخة»، لذلك يمكن إطالة حياتك من خلال تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والمعالجة، والمزيد من الفاكهة، والخضار، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة «PLOS Medicine».

ممارسة الرياضة

يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، قالت «غولدنبرج»: «هناك مجموعة هائلة من الأبحاث التي تدعم التمارين الهوائية المنتظمة، ليس فقط للعيش لفترة أطول، ولكن أيضًا للحفاظ على الوظيفة الإدراكية للعقل لفترة أطول»، بشكل عام تساعد الرياضة على تنشيط الذاكرة وتقليل فرصة الإصابة بفقدان الذاكرة المبكر.

بناء صداقات صحية مع الآخرين

الصداقات الصحية هي واحدة من أهم النصائح التي تطيل العمر وتكسب الإنسان السعادة، أوضح الخبراء أن وجود علاقات وثيقة وإيجابية يضيف السعادة والراحة إلى حياتنا، ويقلّل من التوتر، وأظهرت تلك الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم علاقات جيدة وسعيدة مع العائلة والأصدقاء والمجتمع يعانون من مشاكل صحية أقل، ويعيشون لفترة أطول، وقليلًا ما يتعرضون لنوبات الاكتئاب، بحسب ما ذكرته «Harvard Health»، وعلى النقيض تماما العلاقات السامة مع الأشخاص غير الأسوياء تزيد التعاسة والحزن والإصابة بالأمراض.