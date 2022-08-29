تحذير من التحدث أثناء مضغ الطعام.. يسبب عسر هضم وآلام في المعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من عدم الارتياح عقب تناول الطعام بشكل مستمر، خاصة إذا تفاقم الوضع لحدوث الانتفاخات أو الشعور بالحموضة، وربما الألم عند استخدام «الحمام» ليبقى شعور الألم وعدم الراحة ملازمين للكثير من الأشخاص فور تناول الطعام وحتى ساعات متتالية دون معرفة أسباب واضحة.

مشكلة بالمعدة خلف الشعور بالألم بعد تناول الطعام

ووفقاً لما ذكرته الدكتورة نهلة عبدالوهاب رئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة، فإن الأمر يعود إلى المعاناة مع عسر الهضم، إذ يصيب بعض الأشخاص بسبب بعض العادات الخاطئة التي تسبب عسر الهضم، ما يصل بالشخص إلى تلك النتائج في النهاية.

عادات يومية خاطئة تتسبب في مشاكل عسر الهضم

ووفقا لما ذكرته الدكتورة نهلة عبدالوهاب رئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة، لـ«هن»، توجد عادات يومية خاطئة تتسبب في مشاكل عسر الهضم، جاءت على النحو التالي:

الشعور بالضغط والتوتر والحزن بشكل مستمر ومبالغ فيه

تناول الطعام بشكل سريع دون راحة.

عدم مضغ الطعام جيدا.

الحديث وقت تناول الطعام ما يتسبب في دخول الهواء خلال المضغ، والمعاناة من غازات البطن.

المشروبات التي تعالج وتقي من عسر الهضم

وذكرت الاستشاري عدة مشروبات تعالج وتقي من عسر الهضم، جاءت على النحو التالي:

تناول كوب مياه مع ملعقة عصير ليمون

تناول ملعقة من خل التفاح مع كوب مياه

الحلبة

مشروب ديتوكس

النعناع لمن لا يعاني من ارتجاع المريء

تناول الشاي الأخضر