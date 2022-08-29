الامارات | خبيرة تغذية تكشف أفضل الأطعمة أثناء الرحلات الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولوماتينا، أن التغذية الصحيحة تساعد على تحمل الرحلات الجوية.

وأشارت إلى أن الرحلات الجوية تؤثر في جسم الإنسان، لافتة إلى أنه "لكي نخفف عبء الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، يجب الالتزام ببعض القواعد البسيطة للتغذية أثناء السفر" .

ونصحت بعدم تناول الطعام حتى الشبع. مشددة على ضرورة أن يكون الطعام بسيطا، وخاصة أثناء الرحلات الجوية الطويلة.

وتابعت: "من الأفضل الامتناع عن تناول اللحوم المقلية والبطاطس وسلطات المايونيز والمشروبات الغازية. لأنها يمكن أن تسبب إزعاجات وعدم الراحة، خاصة أن الجسم في الطائرة يكون في حالة إجهاد".