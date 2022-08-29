وزير الشباب يدعم «رحمة» فتاة الدليفري: «جابلي عجلة وفرحت جدا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت رحمة أمين، أشهر فتاة دليفري في الإسكندرية، والتي انتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إنها فخورة بعملها رغم إجادتها أكثر من لغة، موضحة: «طول ما أنا راضية ربنا هيراضيني وعمره ما هيسيبني».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنها تبلغ من العمر 19 عاما، وستتخرج بعد عامين «نفسي أزور الكعبة وأطلع ظابط».

«تليفوني مبطلش يرن من امبارح والدنيا اتقلبت عليّ، ناس كتير كلموني، كما اتصل بي مكتب وزير الشباب والرياضة، وشعرت بالتعجب، وقالي الوزير عاوزك حالا وقالب عليكِ الدنيا وعاوزك في الوزارة».. موضحة أنها على الفور التقت بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

تفاصيل مقابلة وزير الرياضة

وحول تفاصيل مقابلتها بوزير الشباب والرياضة، قالت: «شعرت بتوتر كبير لأنني سأقابل وزير الرياضة، لكنهم قابلوني باحترام وتقدير ومعاملة رائعة، ناس جميلة جدا، اتطمنت للوزير وقالي اتكلمي براحتك، وقالي نفسك في إيه، فقلت نفسي في عجلة أو اسكوتر أشتغل بيها عشان أنا تعبت ورجلي اتبهدلت، فقالي أنا جيبت لك العجلة، وفرحت جدا».

وأرسل مقدم البرنامج، رسالة صوتية إلى صديق له قال إنه يعمل رجل أعمال، قال له فيها: «أنا بكلم رحمة أمين طالبة الدليفري، وأنا عاوز إنك تهاديها باسكوتر كهربائي من أفضل وأغلى حاجة عندك في المصنع، عشان تعرف تشتغل دليفري كويس من غير ما تتعب رجلها، عاوزينه بطاريته حلوة وتعيش».

وعندما أنهى يوسف الحسيني تسجيل الرسالة الصوتية لصديقه، وجه حديثه إلى رحمة، وقال لها: «بعد كده هنحاول نكون ظبطنا موضوع العمرة ده، بس لازم يكون معاكِ محرم، ونتكلم تاني».