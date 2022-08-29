الامارات | محمد بن راشد: «فاطمة بنت مبارك قدوة المرأة الإماراتية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «في يوم المرأة الإماراتية نحتفل بأم الإمارات وقدوة المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. خمسون عاماً من نجاح المرأة الإماراتية بفضل جهودها عبر العقود».