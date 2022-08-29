الامارات | «تويتر» تتيح الاستماع إلى المدونات الصوتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» خاصية جديدة، تتيح للمستخدمين الاستماع إلى التدوينات الصوتية «بودكاست» عبر المنصة.

وقالت المنصة إنه يمكن للمستخدم استخدام علامة التبويب Spaces، لكي يستمع إلى المدونات الصوتية الشهيرة من كل أنحاء العالم.

ويمكن للمستخدم الدخول إلى مركز المدونات الصوتية، حيث ستظهر أمامه بشكل تلقائي التدوينات المناسبة لاهتمامه في ضوء أنشطته على منصة «تويتر».