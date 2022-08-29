الامارات | «أوانٍ زجاجية» تضررت في انفجار مرفأ بيروت تُعرض في لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم المتحف البريطاني عرض أوانٍ زجاجية أثرية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت عام 2020 بعد أن تم ترميمها.

وقام خبراء الحفاظ على الآثار بالمتحف بتجميع الأواني الثمانية، والتي تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية، بصعوبة بالغة، وستعرض في لندن قبل إعادتها إلى لبنان في أواخر الخريف.

وتعتبر القطع الأثرية من بين العناصر الثمينة التي تم إنقاذها في حملة الترميم الطارئة التي تم إطلاقها بعد تعرض متحف الجامعة الأميركية في بيروت لأضرار جسيمة في انفجار أغسطس 2020.