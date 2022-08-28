«القومي للأمومة»: الاهتمام بمشكلات الطفل من ركائز المجلس والاتفاقيات الدولية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن العديد من الأفراد يندهشون كون سن الطفولة يمتد لـ18 عاما، كاشفا عن السبب وراء تحديد هذا العمر، أنه يرجع إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والقانون المصري رقم 12 لعام 96، والمعدل 126 لسنة 2008.

سن متداخل بين فترتي الطفولة والشباب من 14 إلى 18

وأضاف خلال حواره ببرنامج «طعم البيوت» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الاتفاقات الدولية المعنية بالقطاعات المختلفة طفولة وشباب وامرأة، وجدت سن متداخل بين فترتي الطفولة والشباب من 14 إلى 18 عاما، إذ أنه السن المكمل للطفولة وبداية الشباب.

أوضح مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الاهتمام بمشكلات الطفل من ركائز المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما أنها أحد ركائز الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.

مشكلات الأطفال غائبة عن الآباء والمجتمع

وأشار إلى أن الأطفال قد يكون لديهم أفكار ومشكلات غائبة عن الآباء والمجتمع، نتيجة تواجدهم في بيئة الإنترنت، ونتيجة تكرراها تصبح عادة مجتمعية ولا يدرك أحد أنها مشكلة.