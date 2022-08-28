وكيل كلية الهندسة بجامعة بنها: «لعبة الشطرنج علمتني أنظم وقتي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الدكتورة غادة عامر أستاذ هندسة القوى والآلات الكهربائية بجامعة بنها، التي جرى اختيارها ضمن قائمة أهم 20 امرأة في العالم الأكثر تفوقا في العلوم، إن لعبة الشطرنج أفادتها كثيرًا في حياتها: «قعدت أتدرب وأحضر في الاتحاد حتى حققت المركز الأول على مستوى دول الخليج 3 مرات رجالا وسيدات، وتعلمت منها تنظيم وقتي، قعدت 14 سنة مروحش أفراح، بس كنت بروح أبارك عشان مضيعش وقت».

وأضافت خلال حوارها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، على قناة CBC، من تقديم منى عبدالغني وإيمان عزالدين، وهبة الأباصيري، أنها جرى اختيارها سفيرة الأقمار الصناعية للاتصالات ورصد الأرض لوكالة الفضاء المصرية: «هذه المؤسسة حلم لأي شخص يعمل في التكنولوجيا، كما أنها أُنشئت كبيرة لأنها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح».

تكنولوجيا الفضاء ليست رفاهية

وتابعت غادة عامر، أن تكنولوجيا الفضاء ليست رفاهية، ولكنها أساس في الثورة الصناعية الرابعة، قائلة: «لكي تغير الوكالة فكر الناس تجاه علوم الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن القومي وخلق وظائف نوعية، بدأت الوكالة في عمل أنشطة مثل الكارتون والندوات ويوم الفضاء المصري، وبالتالي فقد بدأت في تعيين سفراء لشرح التقنيات للناس بأسلوب مبسط، حتى يتجه الشباب حديث السن إلى هذا العلم الذي سيغير وجه العالم في الفترة المقبلة، وكنت أنا أحد هؤلاء السفراء».

أبنائها الأربعة يحبون الهندسة

وأكدت أنها كانت تنظم وقتها بين الأسرة ومشوارها، موضحة أن أبنائها الأربعة تأثروا بها، إذ أن ابنها محمد معيد في كلية الهندسة بجامعة القاهرة وتخرج أحمد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من هندسة القاهرة، أما التوأم فإنه يطمح إلى الالتحاق بكلية الهندسة.