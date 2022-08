مفاجأة صادمة جعلتها تتصل بالشرطة.. امرأة تشتري منزلا وتجد أمرا غير متوقع (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قررت امرأة الاتصال بالشرطة بعد أن اكتشفت خزنة ضخمة موجودة داخل منزل اشترته في مزاد.

اشترت تيفاني ما، 28 سنة، من لوس أنجلوس، العقار مع شريكها، لكن الزوجين حصلوا على أكثر مما تمنوه عندما دخلا إلى المنزل لأول مرة، حيث وجدا خزنة ضخمة، وفقا لموقع ladbible.

وبعد الاستعانة بمقاول لفتح الخزنة، كانت تيفاني مندهشة للغاية مما كان بداخلها لدرجة أنها قررت الاتصال بالشرطة.

لم يكن في الخزنة فقط خنجر من الحرب العالمية الثانية وخواتم خطوبة في الداخل، ولكن في فيديو نشرته على تطبيق تيك توك، قالت تيفاني إنها عثرت أيضًا على "مجموعة من الصور التي يمكن بالتأكيد استخدامها كابتزاز".

الأكثر رعبا هو حقيقة أن الخزنة تحتوي على عنصر لم تكن تيفاني قادرة على التحدث عنه، لأن الشرطة حذرتها بالتزام الهدوء.

وأخبرت تيفاني متابعيها: "وجدنا بعض الموروثات مثل خاتم الخطوبة، ومجموعة من الصور التي يمكن بالتأكيد استخدامها كابتزاز، وأطنان من العملات النادرة والعملات المعدنية القديمة."

وأضافت: "لقد وجدنا خنجرًا من الحرب العالمية الثانية كان مخصصًا للأشرار، لكن بصراحة، الشيء الأكثر جنونًا الذي وجدناه، لم يُسمح لي حتى بإخباركم يا رفاق، لأنه يتعين علينا إشراك الشرطة".

أوضحت تيفاني أنها اضطرت إلى الاتصال بمقاول لفتح الخزنة بمطحنة وفأس بعد تلقي مكالمة هاتفية مثيرة للأعصاب.

وتم استدعاء تيفاني وشريكها "مات"، من قبل شخص مجهول حذرهما من أن منزلهما الجديد قد اقتحم قبل أيام فقط من انتقالهما، ولاحظ الزوجان أيضًا أن الخزنة بها علامات تشير إلى أن شخصًا ما حاول بالفعل فتحها.

وبعد أيام قليلة من تسليمهم مفاتيح الممتلكات، اقترب شاب من تيفاني ومات مدعيًا أنه ابن شقيق المالك السابق وطلب تسليم محتويات الخزنة.

بعد إشراك الشرطة، قام الزوجان بتنظيف المنزل ولكنهما قررا هدم العقار بالكامل وإعادة البناء من الصفر، والتي تبدو، في ظل الظروف، فكرة ممتازة.

اكتشفت تيفاني ومات في النهاية أن المالك السابق قد مات دون وصية، وقد حقق مقطعها 1.7 مليون مشاهدة حتى الآن.

