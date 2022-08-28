قانونية توضح الحقوق الكاملة للفتاة في معاش والدها وتحذر من «التحايل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المحامية رشا صبري، إن البنت التي يتوفى والدها في فترة دراستها يكون المعاش من حقها، إذا لم تكن والدتها على قيد الحياة، وإلا فنصيبها 50% حال وجود الأم، موضحة أنه لو كان لهذه البنت أخت مطلقة يقسم المعاش بينهما بالتساوي، وإذا كان لديهما أخ عاجز فإنه يحصل على نصيبه من المعاش بعد حصول الأم على 50% من المعاش، بينما تقسم الـ50% الأخرى على الأبناء.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، الذي تقدمه الإعلاميتان شيرين عفت وسالي شاهين: «لو البنت بتشتغل وقدمت على معاش والدها، هيعملوا مقارنة في التأمينات بين المرتب الخاص بها ومعاش والدها، ولو المرتب مساوي للمعاش لا تحصل على نسبة منه، ولو المرتب أقل من المعاش تحصل على الفارق».

استثناء وحيد لحصول المتزوجات على المعاش

وتابعت المحامية، أن البنت عندما تتزوج يُقطع عنها المعاش عدا استثناء واحد، إذ تقدم على منحة الزواج، وتحصل عليها خلال سنة من معاش والدها: «المنحة دي بتكون مش من حقها لو عدى 5 سنين على زواجها، وبعد الطلاق الرجعي تقعد 3 شهور متقدرش تاخد المعاش، ولو خلعت بيكون الطلاق بائن تقدر تفعل المعاش مرة أخرى».

حالة المرأة الحامل

وأشارت رشا صبري، إلى أن المرأة الحامل تحصل على معاش والدها بعد الولادة في حالة الطلاق، ولكن في حالة الطلاق ثم العودة إلى زوجها مرة أخرى يجرى وقف المعاش، وإذا طُلقت مرة أخرى تمر بنفس الإجراءات.

التحايل جريمة عقوبتها الحبس

وشددت على أن التحايل جريمة، موضحة أن من صور التحايل الزواج العرفي: «لو ثبت إنها متزوجة عرفي بتتحاسب على اللي فات كله، وبتتسجن»، موضحة أنه لا يمكن الجمع بين معاشين، مثل معاش الأب والأم، ولكن تحصل المرأة على المعاش الأعلى.