الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: المــرأة شريك أساسي في مسـيرة نهضتنا.. وفاطـمة بنـت مــبارك قـدوة المرأة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرأة الإماراتية بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، مقدراً عطاءها وتضحياتها ودورها المحوري في المجتمع.

وقال سموّه في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا».

وأضاف سموّه: «بفضل الله دولة الإمارات من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة.. نبارك لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. ونقدر عطاءها وتضحياتها ودورها المحوري في المجتمع».

كما هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال سموّه في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية نحتفل بـ(أم الإمارات) وقدوة المرأة الإماراتية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المرأة الإماراتية، واصفاً إياها بأنها «هي أساس المجتمع، وعماد رقيه، وضمانة رفعته».

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «هي أساس المجتمع، وعماد رقيه، وضمانة رفعته.. تحية إعزاز وتقدير للمرأة الإماراتية التي أجزلت العطاء بلا حدود، وكانت شريكاً مؤثراً في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل بطموح كبير وعزيمة لا تلين، مدعومة برعاية وتشجيع قيادتنا الرشيدة».

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة ومميزة للاحتفاء بنساء الإمارات.

ويُشكل يوم المرأة الإماراتية فرصة للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، وإسهاماتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.