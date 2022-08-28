«القومي للمرأة»: دورات التثقيف المالي تستهدف نساء القرى بلا استثناء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت إنجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي ومنسقة مشروع تنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، إن الدورة التي أطلقها المجلس بشأن التثقيف المالي للسيدات استهدفت نساء القرى بلا استثناء، ويعتمد التدريب على تثقيفهن في كيفية التعامل مع الأموال وصرفها وادخارها.

اليماني: نعلم السيدات كيفية التعامل الرشيد مع الأموال

وأضافت «اليماني»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الدورة التدريبية التي أطلقها المجلس مؤخرا، نفذ خلالها 1500 تدريب لـ63 ألف سيدة على تلك الثقافة المهمة، ويشمل البرنامج التدريبي نوعين من التدريبات؛ أولهما كيفية التعامل الرشيد مع الأموال، وثانيهما كيفية التعامل مع تلك الأموال عن طريق ادخارها أو الحصول على قرض لتنفيذ أحد المشروعات.

5 أيام مدة الدورة التدريبية

وأوضحت أن الدورة التدريبية تستمر على مدار 5 أيام، وتبدأ في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، متابعة: «فيه تدريب مبدئي بنديه للسيدات وملهوش معايير، حتى لو الست مش متعلمة بتقدر تحضر التدريب من أجل مساعدتها في كيفية التعامل مع الأموال، وهدفنا السيدات في القرى بكل الفئات بلا استثناء، بما فيهم الفئات البسيطة».

وتابعت: «الدورة التدريبية بتتاخد على مدار يومين أو 10 جلسات، وبندي مجموعات تخص الادخار أو الإقراض، وكل جلسة 25 دقيقة، وباقي المحاضرات بتكون طول النهار من 9 الصبح وحتى 5 مساءً».