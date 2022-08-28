أزياء صديقة للبيئة.. مشروع تخرج لـ3 طالبات بمعهد «فنون تطبيقية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حلت 3 طالبات بمعهد الفنون التطبيقية في قسم الأزياء والملابس دفعة 2022، ضيفات على برنامج السفيرة عزيزة عبر قناة dmc، الذي تقدمه الإعلاميتان شيرين عفت وسالي شاهين.

وذكرت رنا حاتم، إحدى الطالبات الـ3: «بدأنا بسن اليأس، بحيث نصنع لهن أزياء تشعرهن بالحياة، كان منها ملابس صديقة للبيئة، وبحثنا عن الصبغات وابتعدنا عن تلك التي تؤثر على الجلد وتسبب مشكلات صحية».

الابتعاد عن الليكرا

وأضافت: «قمنا بصبغ الأزياء بصبغ طبيعي مثل الكركم والشاي والقهوة والنسكافيه، وثبتناها من خلال ألجينات الصوديوم، كما ابتعدنا عن الليكرا أو أي مادة فيها بلاستيك لكننا استخدمنا الأقمشة صديقة البيئة».

بينما قالت الطالبة الثانية يمنى طاهر، إلى أن الأزياء مصنوعة من قماش صديق البيئة، إذ يتكون من القطن والكتان وبعض أنواع الجلد والحرير الطبيعي، بحيث لا تكون التكلفة عالية.

صبغات طبيعية

وأشارت إلى صبغ القطن بصبغات طبيعية صديقة للبيئة، لأن الصبغات العادية مضرة بالعامل والبيئة، وتسبب أمراضًا على المدى البعيد مثل السرطان: «استخدمنا الخشب في صناعة الإكسسوارات والخيوط كانت قطنية 100%، كما أن الإكسسوارات كانت معدنية وليست بلاستيك».

استخدام الخيش

وأكدت داليا أحمد، خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة: «استخدمت خيش وكان بواقي في منزلي، وأدخلته في صناعة الملابس كتكنيك يضيف للقطعة شكل مختلف، كما أنها خفيفة وشكلها جميل، وتم غسله، كما يمكن ارتداؤه فوق الملابس حتى لا يتحك بالجلد بشكل مباشر».