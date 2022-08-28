بعد ساعة فقط من تناوله.. احذر هذا المشروب قد يصيبك بجلطة في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشير الأبحاث إلى أن مشروبًا غير كحوليًا شائعًا يمكن أن يبدأ في تكوين جلطات الدم في غضون 60 دقيقة من استهلاكه، وذلك وفقا لما جاء في موقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويمكن أن تسبب جلطات الدم مضاعفات خطيرة، لذا من الضروري تقليل مخاطر الإصابة بها.

جلطات الدم ليست سيئة في جوهرها، في الواقع، تكون مفيدة عندما تتشكل استجابة لإصابة أو قطع، لأنها توقف النزيف، ومع ذلك، عندما تتكون داخل أوردتك دون سبب وجيه، يمكن أن تكون نذيرًا لمضاعفات خطيرة، حيث يمكن أن تؤدي القرارات الغذائية السيئة إلى تعزيز تكوين النوع الأخير.

ومن المثير للقلق أن استهلاك مشروبات الطاقة قد يطلق الآليات التي تؤدي إلى تكوين جلطات الدم، وفقا للباحثين في دراسة نُشرت في مجلة Journal of Surgical Research.

وأشار الباحثون إلى أن تناول مشروب الطاقة له علاقة بمجموعة من المضاعفات القلبية الوعائية، مثل عدم انتظام ضربات القلب، واحتشاء عضلة القلب، وحتى "الموت القلبي المفاجي".

وفي ضوء ذلك، افترض الباحثون أن استهلاك مشروب الطاقة قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة تراكم الصفائح الدموية، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتجلط الدم (جلطة دموية في الوريد).

الصفائح الدموية هي خلايا دم صغيرة، إذا كان عددها لديك مرتفعًا جدًا، يمكن أن تتكون جلطات الدم في الأوعية الدموية.

للتحقيق في دراستهم، قام الباحثون بتجنيد اثنين وثلاثين متطوعًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا، وتم إعطاؤهم 16 أونصة من المياه المعبأة أو مشروب طاقة قياسي خالٍ من السكر في مناسبتين منفصلتين، كل أسبوع على حدة، وتم تناول المشروبات بعد صيام ليلة كاملة على مدى 30 دقيقة، وتم قياس عوامل التخثر ووظيفة الصفائح الدموية قبل وبعد 60 دقيقة من الاستهلاك.

- ماذا اكتشف الباحثون؟

لم يتم الكشف عن فروق ذات دلالة إحصائية في التخثر، ومع ذلك، بالمقارنة مع ضوابط المياه، أدى استهلاك مشروب الطاقة إلى زيادة كبيرة في تراكم الصفائح الدموية، وكتب الباحثون أن "نشاط الصفائح الدموية المتزايد" حدث خلال "ساعة واحدة من الاستهلاك".

وخلصوا إلى أنه: "على الرغم من الحاجة إلى دراسات سريرية أكبر لمواصلة معالجة مخاوف السلامة والصحة لهذه المشروبات، فإن زيادة استجابة الصفائح الدموية قد توفر آلية تزيد من خلالها مشروبات الطاقة من مخاطر الأحداث القلبية الوعائية السلبية."

- نصائح عامة لتقليل المخاطر

يوفر اتباع أسلوب حياة صحي للقلب أكبر حماية ضد مضاعفات القلب.

واحدة من أقوى التدابير الوقائية هي الحفاظ على نشاطك، وأن تمشي بانتظام.

اشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف - من المرجح أن تصاب بجلطة إذا كنت تعاني من الجفاف.

حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة.

تشمل أعراض الجلطة الدموية ما يلي:

خفقان أو تشنج ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع

ضيق التنفس المفاجئ ، ألم حاد في الصدر (قد يكون أسوأ عند الشهيق) وسعال أو سعال مصحوب بالدم.

يمكن أن تكون جلطات الدم مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.