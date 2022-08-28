موجودة في كل بيت.. 4 أشياء تجلب الحزن والفقر إلى منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يجب أن يكون المنزل مكانًا لاستعادة طاقتك والاسترخاء، والتخلص من كل ما يتسبب في الطاقة السلبية، حتى يصبح مليئًا بالبهجة والمشاعر الممتعة.

الطاقات السلبية موجودة حولنا، ويمكن أن تكون في المنزل، وقد تؤدي إلى اعتلال الصحة والمشاجرات بين أفراد الأسرة، كما أنها تجعل الناس كسالى ومكتئبين، إضافة إلى الإحباط والتعب.

إليكم 4 أشياء موجودة في كل بيت، تجلب الطاقة السلبية يجب التخلص منها فورا، نستعرضها وفقا لموقع housing.

التخلص من العناصر المكسورة في المنزل

لا ينبغي الاحتفاظ بالأشياء المكسورة مثل الأثاث والساعة وما إلى ذلك في المنزل، في حين أن هذه العناصر لا تساهم في ديكور المنزل، إلا أنها تجذب الطاقات السلبية، وبالتالي، يجب التخلص منها أو إصلاحها.

الصور الباهتة

يجب التخلص من الصور الباهتة من المنزل فورا، وعدم تعليقها على الجدران، حيث أنها تجذب الطاقة السلبية.

التخلص من الفوضى وترتيب المنزل

الفوضى تولد السلبية، إنها إحدى علامات أو أعراض الطاقة السلبية الموجودة في المنزل، كما أنها تسبب التوتر وتقمع الطاقة الإيجابية، لذلك يجب تنظيم المساحة من أجل الشعور بالهدوء.

عليك التبرع بأشياء لم تعد مستخدمة،علاوة على ذلك، فإن الترتيب يجعل من السهل العثور على الأشياء، تعلم كيفية الاحتفاظ بملفات الكتب بشكل منظم والملابس في الخزانة مطوية، استخدم صناديق دولاب الملابس للحفاظ على الأشياء الصغيرة مرتبة.

الصدف

الأصداف تعتبر ديكورا خاصا في المنزل، لكنها ترمز إلى البيوت الفارغة وبالتالي فهي تجتذب طاقة سلبية.

نصائح مهمة للتخلص من الطاقة السلبية

رش الزيت العطري في جميع أنحاء المنزل

حرق البخور لإزالة الطاقة السلبية

احتفظ بالنباتات المنزلية التي تمتص الطاقة السلبية

افتح النوافذ لضوء الشمس والهواء النقي