لن تتوقعها.. طريقة وحيدة لتناول القهوة قد تسبب السرطان- احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كلنا نحب الشعور بتناول مشروب ساخن، في حين أن هذا قد يضفي إحساسًا بالراحة لدى الناس، إلا أن بعض المشروبات الساخنة قد تضر الناس أكثر مما يدركون.

وتشير دراسة جديدة وصادمة لمحبي أكثر مشروب يتم استهلاكه على مستوى العالم، إلى أن تناول فنجان قهوة ساخن قد يكون له عواقب صحية سلبية بل ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفقا لما جاء في موقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

ووفقا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية، ونشرت في مجلة Clinical Nutrition ، يمكن أن يزيد استهلاك القهوة من خطر إصابة شخص ما بسرطان المريء، وهو نوع من السرطان يصيب المريء، والمعروف أيضًا باسم القصبة الهوائية.

وحذرت الدراسة من أن شاربي القهوة يجب أن يستهلكوا الكابتشينو أو الإسبريسو (بالإضافة إلى أشكال أخرى من القهوة) عند درجة حرارة منخفضة وأنه ينبغي إجراء المزيد من الأبحاث حول هذه العلاقة.

ويقول الباحثون أيضًا أن الطريقة التي أجروا بها هذا البحث تجعل دراستهم القائمة على الملاحظة - تلك التي لا يمكن أن تجعل رابطًا سببيًا - مختلفة عن الدراسات الأخرى.

وبدلاً من بناء النتائج التي توصلوا إليها على عدد أكواب القهوة التي قال 580 ألف مشارك إنهم شربوها، نظروا بدلاً من ذلك في ما إذا كان أولئك الذين شاركوا مهيئين وراثيًا لشرب المزيد من القهوة في تقنية تُعرف باسم Mendelian Randomisation.

ونتيجة لذلك، نظر الباحثون في ما إذا كان كل مشارك قد ورث المتغيرات الجينية التي من شأنها أن تجعلهم يشربون قهوة أكثر من غيرهم.

وقال الباحثون: "من خلال إجراء مقارنات تستند إلى الاختلافات الجينية بدلاً من مستويات استهلاك القهوة بشكل مباشر، يتم تجنب العديد من مخاطر الحكم على السببية من بيانات الملاحظة، حيث أن المجموعات المحددة وراثيًا التي تمت مقارنتها متشابهة فيما يتعلق بالعوامل الأخرى من استهلاك القهوة ".

واكتشفوا في النتائج التي توصلوا إليها: "ارتبطت النتيجة الجينية المرتبطة بزيادة استهلاك القهوة بنسبة 50٪ بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بمقدار 2.8 مرة في الأفراد المقيمين في المملكة المتحدة، كان هذا الارتباط أقوى لدى أولئك الذين أبلغوا عن تفضيل درجة حرارة الشرب لـ "ساخن" (زيادة 5.5 ضعفًا) أو "حار جدًا" (زيادة 4.1 أضعاف)، مقابل "دافئ" (2.7 ضعف) زيادة)".

ما يعنيه هذا هو أن أولئك الذين شربوا قهوتهم في درجة حرارة أعلى كانوا في خطر متزايد مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

علاوة على ذلك، أضافوا أن هناك فرقًا بين أولئك الذين شربوا مشروبات ساخنة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين: "الارتباط الجيني بسرطان المريء كان أقوى لدى أولئك الذين أبلغوا عن تفضيلهم للمشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين (زيادة بمقدار 4.8 ضعفًا) مقابل المشروبات الساخنة منزوعة الكافيين (بدون زيادة)، على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين في التقدير الأخير بسبب قلة عدد الأفراد الذين يفضلون المشروبات منزوعة الكافيين ".

في حين أن هذه الدراسة قد تجعل شاربي القهوة يتساءلون عن عادة الشرب التي دامت سنوات أو عقود، قال الباحثون إن زيادة المخاطر تنطبق فقط على سرطان المريء وليس جميع أنواع السرطان.

وأضافوا أيضًا أن هناك العديد من القيود على الدراسة بما في ذلك "أن طريقة البحث لا يمكن أن توفر رؤى مباشرة حول الآلية التي يتم من خلالها زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأن تحليلات المجموعات الفرعية تعتمد على التدابير المبلغ عنها ذاتيًا لاستهلاك القهوة وتفضيل درجة الحرارة".

إلى جانب ذلك ، أشاروا إلى أن "الاستعداد الجيني لشرب القهوة يؤثر على مستويات الاستهلاك مدى الحياة، وبالتالي ليس لدينا دليل مناسب لتقدير التغير في مخاطر الإصابة بالسرطان الذي يمكن أن يحدث من تغيير قصير المدى في سلوك شرب القهوة".

تشمل أعراض سرطان المرئ ما يلي:

• وجود مشاكل في البلع

• الشعور بالمرض

• الحموضة المعوية أو ارتجاع المريء

• أعراض عسر الهضم

• سعال لا يتحسن

• صوت أجش

• فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

• الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة

• ألم في الحلق أو منتصف الصدر، عادة عند البلع.