«القومي للمرأة» ينظم دورات تدريبية لسيدات القرى عن الادخار وتحديد ميزانية البيت

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت إنجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي ومنسقة مشروع تنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، إن الدورة التي أطلقها المجلس للسيدات في القرى بلا استثناء تسعى إلى تعليمهن كيفية تحديد ميزانية الصرف خلال الشهر، وكذا تعليمهن كيفية الادخار أو البدء في مشروع.

اليماني: تهدف الدورة لإعلام السيدات كيفية تكوين الأموال

وأضافت «اليماني»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هدف الدورة التي جرى إطلاقها للسيدات تعليمهن كيفية احتساب وتكوين الميزانية الخاصة بأسرهن، كما تهدف الدورة لإعلام السيدات كيفية تكوين الأموال عبر تحديد الأولويات، حتى لا تعاني مع نهاية الشهر بنفاد الأموال.

اليماني: بنعلم السيدة إزاي تحصل على قرض

واستطردت: «بنعلم السيدة إزاي تحصل على قرض، وإزاي تسدده من الميزانية اللي معاها بطريقة بسيطة، وبنعلمهم كمان في الجلسات إزاي يحددوا أولوياتهم ويتعاملوا مع أموالهم، والسيدات اللي كانوا حاضرين الدورة كانوا سعداء جدا، ومنهم اللي عايزة تحضر التدريب تاني، ودايما مهتمين وبيسألوا وبيفكروا في إنشاء مشروعات خاصة بهم، وبكدة فبدأوا يفكروا برة الصندوق».

وتابعت: «الدورة التدريبية بتتاخد على مدار يومين أو 10 جلسات، وبندي مجموعات تخص الادخار أو الإقراض، وكل جلسة 25 دقيقة، وباقي المحاضرات بتكون طول النهار من 9 الصبح وحتى 5 مساءً، ونستهدف السيدات داخل القرى».