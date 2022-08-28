«القومي للأمومة»: دوائر حكي آمنة بمبادرة «دوي» للتعرف على مشكلات الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مبادرة «دوي» القومية لتمكين الفتيات، تستهدف البنين والبنات من 10 إلى 18 عامًا، أي بداية سن الإدراك ونهاية عمر الطفولة، موضحا أن اسم المبادرة هو فعل أمر لتوجيه الفتيات إلى المطالبة بحقوقهن بصوت مرتفع.

مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات بمشاركة الجنسين

وأضاف «مسلم» في حوار ببرنامج «طعم البيوت» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنه على الرغم من استهداف مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات، إلا أن إشراك البنين يأتي إيمانًا من المبادرة بأن البنين والبنات شركاء في المجتمع، إذ أن العديد من المشكلات التي تتعرض لها البنات يكون حلها بأيدي البنين، وتوعيتهم بهذه المشكلات يساهم بحلها.

دوائر حكي آمنة بمبادرة «دوي»

وأشار مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن المبادرة تضمن دوائر حكي آمنة، تتكون من 10 أطفال يديرها ميسر أو ميسرة، لافتًا إلى أن الميسرين تم تدريبهم لكيفية إدارة الحوار للتعرف على المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأطفال داخل المجتمع سواء بنين أو بنات.

الأطفال.. مصدر التعرف على مشكلاتهم

وأشار «مسلم» إلى دور «دوائر الحكي» في أن يكون الأطفال هم مصدر التعرف على مشكلاتهم التي يجرى مناقشتها، كما أنهم يقوموا بترتيب أولويات هذه المشكلات لمناقشتها، والوصول إلى الحل التشاركي.