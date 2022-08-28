المهنة «منجد واستورجي».. حكاية 3 سيدات جمعهن التحدي: «النتيجة بتبسطنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc» تقريرا تلفزيونيا عن حكاية 3 سيدات جمعهن التحدي وامتهن مهنة لا يمتهنها إلا الرجال، السيدة الأولى تدعى سحر كامل، تعمل منجد أفرنجي، تقول: «القصة بدأت مع ميرفت اللي كان كل شغلها في الأول هاند ميد ودخلت حماتي معاها في الموضوع، ومرة كان في كرسي مكسور ميرفت هي اللي عملته وظبطته ودخلت أنا وهي على اليوتيوب وقعدنا نجرب حاجات وبوظنا حاجات كتيرة جدا لحد ما اتعلمنا واقترحت عليهم نفتح ورشة صغيرة ونبدأ نعمل صفحة على الفيس والناس تبدأ تعرفنا».

ميرفت راشد: «أنا بحب إعادة التدوير بشكل عام»

فيما قالت ميرفت راشد، منجد أفرنجي، السيدة الثانية: «أنا بحب إعادة التدوير بشكل عام، لو قطعة قماش لازم أطلع منها حاجة والموهبة عندي من زمان من وأنا صغيرة»، مضيفة: «إحنا نعتبر أول ستات في مصر تشتغل في المجال ده وأثبتنا وجودنا في شغلنا ولينا اسمنا وكل الناس بتحبنا».

منى راشد: «لقينا تشجيع كبير جدا من سيدات على فيسبوك»

أما منى راشد، والتي تعمل استروجي مع «ميرفت» و«سحر»، قالت: «لقينا تشجيع كبير جدا من سيدات على فيس بوك وبدأنا نطلع برة ونشتغل ليهم في البيت أزواجهم كانو يروحو الشغل وهما مطمنين، وإحنا اللي بنعمل كل حاجة بنرش وننجد وبنعمل ستائر للعرائس والشغل بيكون متعب ومجهد جدا بس النتيجة بتبسطنا»، مضيفة: «إحنا سيدات بتحب التحدي، والتحدي بيديني طاقة».

وأضافت: «الشغل مش سهل والعملاء بيقولولنا كدا وشايفين إننا بنتعب جدا وبنشتغل بضمير، وبنعمل للعميل اللي عاوزه بالظبط».