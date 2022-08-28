6 أعراض تدل على أن صحتك في خطر.. تستدعي زيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما تظهر العديد من العلامات التي تصيب الأشخاص، وتوضح إصابته بمشكلة صحية خطيرة، وتستدعي الذهاب إلى الطبيب، وهي كالتالي وفقًا لما ذكره موقع "eatthis".

حدوث تغييرات في الشعر

قد تظهر بعض التغييرات في الشعر، وليس بالضرورة أن تكون علامة على مشكلة بفروة الرأس.

ويمكن أن يؤدي نقص البروتين أو الأحماض الدهنية الأساسية التي تتسبب في جعل الشعر رقيقًا أو قابل للنتف، كما أن ذلك يشير إلى نقص العناصر الغذائية بالإضافة إلى تقييد السعرات الحرارية، سوء التغذية بالبروتين ونقص الحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامين سي والنحاس والمنغنيز.

لذا من الضروري التوجه للطبيب لأن نقص في المغذيات أو يمكن أن يكون لديك مرض طبي أكثر خطورة.

التعب المزمن

يعاني بعض الأشخاص من التعب المزمن، الذي يمكن أن تكون إشارة على الإصابة بالأمراض الخطيرة، بما في ذلك الاكتئاب والسرطان وأمراض القلب.

يضخ القلب الدم إلى كل عضو في الجسم، وفي حالة عدم وجود تدفق جيد للدم خاصًة إلى الدماغ والعضلات يشعر الجسم بالإرهاق، وإذا كنت تعاني من إرهاق شديد لا يختفي مع الراحة.

زيادة الوزن غير المبررة

يمكن أن تكون زيادة الوزن غير المبررة تشير إلى خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية، حيث لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الذي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى زيادة الوزن، قد يكون لديك أعراض أخرى غير محددة مثل التعب أو الحساسية تجاه البرد.

عدوى فطرية متكررة

عادة ما يصاب الأشخاص بعدوى فطرية بصورة متكررة، التي تظهر في صورة حكة، ومن بينها عدوى الخميرة التي تسبب مصدر إزعاج كبير، ويمكن أن تكون أيضًا علامة مبكرة على مرض مزمن، ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية، أن تكون تلك علامة على الإصابة بمرض السكري.

تدلى الوجه

تدلي الوجه مع علامات أخرى مثل ضعف الذراع أو صعوبة الكلام، يجب أن يتم تقييمه على الفور من قبل الطبيب، لأنه يمكن أن يشير إلى سكتة دماغية.

رؤية مزدوجة

أن ظهور الرؤية المزدوجة والجفن المتدلي يمكن أن يكون هذا في بعض الأحيان سبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، لذا يكون من الضروري التوجه إلى الطبيب.

تغيرات في الأظافر

حدوث تغيرات في أظافرك مثل النتوءات، أو تقليم الأظافر، أو الخطوط البيضاء، أو الهشاشة المفرطة، فقد يكون لديك نقص في الحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين أ، والبروتين أو الزنك.