لسبب غريب.. رجل ينفق مبلغ ضخم لزيارة المقابر - ماذا يفعل هناك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

رجل من المملكة المتحدة لديه هواية غريبة في زيارة المقابر حول العالم، حيث أنفق مارك دابس، من ولفرهامبتون ببريطانيا، أكثر من 190 ألف دولار لزيارة أكثر من 700 مقبرة حول العالم.

رأي مقابر بروس لي في سياتل، والرئيس ماو في الصين، وتشمل قائمته أيضًا مقابر جون إف كينيدي، في واشنطن العاصمة، ومارلين مونرو في لوس أنجلوس.

وفي حديثه عن دوافعه لزيارة القبور، ذكر الرجل البالغ من العمر 49 عامًا أن هذه الرحلات هي وسيلة لتعليم نفسه بعض التاريخ لأنه لم يتعلمه كثيرًا في المدرسة، وفقًا لموقع "egy-daily".

وقال دابس: "باستثناء رؤساء الوزراء الثلاثة الذين لم يتم دفنهم، ربما قمت بزيارة قبور جميع رؤساء وزرائنا، وأريد زيارة موسكو لمقابلة ستالين، بعد أن زرت بالفعل تشرشل وروزفلت".

وكشف دابس، أيضًا، أن بعض زياراته كانت أكثر إثارة مما كان يتوقع، قائلاً: "لقد وجدت سلمًا معدنيًا بجواري وصعدت لأخذ اللقطة، لكن سرعان ما انهار السلم، وكنت أخشي أن كون محاصرًا هناك لعدة ساعات، لكن تمكنت من إخراجه عن طريق ربط حامل ثلاثي القوائم الخاص بي في الدرجة السفلية".