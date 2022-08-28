والدة ايلون ماسك تؤكد: لهذا السبب " أنام في الجراج عند زيارته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

على الرغم من حقيقة أن إيلون ماسك هو أغنى شخص في الولايات المتحدة والعالم، إلا أن كشفت والدته "ماي ماسك" عارضة الأزياء وأخصائية التغذية البالغة من العمر 74 سنة، "إنه غير مهتم بالممتلكات "على الإطلاق".

وأوضحت ماي، أنها تضطر للنوم في المرآب "الجراج" عند زيارتها لابنها أغنى رجل في العالم، وفقًا لما ورد في موقع "nypost".

وأضافت أنها عندما حلّت ضيفة على قطب التكنولوجيا الذي تبلغ ثروته 229 مليار دولار، في تكساس، تعيّن عليها النوم بالمرآب إلى جانب سيارته.

وقالت السيدة لوسائل الإعلام "أنه لا يمكن للإنسان أن يكون لديه منزل فخم بالقرب من موقع صاروخ".

كما كشف إيلون في شهر إبريل الماضي، أنه "لا يمتلك منزلاً في الوقت الحالي، ويقيم في أماكن الأصدقاء".

وذكر مؤسس شركة "تسلا" في مقابلة، إنه لا يملك مسكنه الخاص حاليًا وإنه كان يقيم مع أصدقاء في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بالقرب من مقر شركة "تسلا"، عندما كان يعمل في المدينة.

وقال ماسك على تويتر "أنا أبيع كل الممتلكات المادية تقريبًا، لن أمتلك منزلًا، وأن مقر إقامته الرئيسي هو استئجار من شركة سبيس إكس بقيمة 50 ألف دولار.

وقد بدأ الملياردير في تفريغ محفظته العقارية الصيف الماضي بعد أن كشف أنه سيتخلى عن جميع الأصول الملموسة لتكريس حياته "للمريخ والأرض".

وأضاف أنه إذا سافر إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث توجد معظم هندسة "تسلا"، يقوم بالتنقل بين غرف النوم الاحتياطية لأصدقائه، مؤكداً أنه لا يملك سريراً، ولا ينعم بأية إجازات، مبرراً عدم ارتفاع مصروفه الشخصي.

وأوضح أن هناك استثناء واحدًا للسفر بالطائرة، حيث يستخدمها كى لا يضيع ساعات العمل بالطرقات، ولذلك فإن استخدامها تجعله يعمل لوقت أكبر.

والجدير بالذكر، إن تبلغ ثروة ماسك 229 مليار دولارًا.