لايف ستايل

"ليه الحاجة بتختفي وبعدين نلاقيها في نفس المكان؟".. اعرف السر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أحيانا نضع شيئا معينا في مكان ما وعند نبحث عنه لا نجده، ما يجعلنا نشعر بالضيق والانزعاج، وبعد وقت قليل من الزمن نعثر على الشيء المفقود بشكل مفاجئ في نفس المكان، وهو ما يجعلنا نتساءل: "ليه الحاجة بتختفي وبعدين نلاقيها في نفس المكان؟".

الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري تجيب لـ"الخليج 365" عن السؤال، وتوضح الأسباب التالية.

- ظاهرة " الاحتجاب"، وهي نوع من أنواع تشتت الانتباه، لذا تصبح الأشياء أمامنا ولكننا لا نراها، بسبب تشتت الذهن.

-كثرة الضغوطات الحياتية والتفكير الزائد التي يواجهها الإنسان.

- عدم تنظيم أدوات المنزل أو الفوضى في أرجاء المنزل أو وجود الأشياء بشكل عشوائي.

- ظاهرة DoP، وتعتبر غياب مؤقت للأشياء تدفع الإنسان للقلق والخوف أو إثارة التساؤلات.

- تصبح الأشياء التي تختفي غير مرئية لفترة مؤقتة وليست طويلة.

- التركيز على شيء معين أخر، يجعلنا لا نرى الأشياء التي نريدها.

- وضع الأشياء في غير مكانها المعتاد.

اضطرابات النوم أو سوء التغذية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا