سعودي يعلن مكافأة قدرها مليون ريال لمن يعثر على هذا الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

أعلن مواطن سعودي يدعى فيصل الدوسري عن مكافأة قدرها مليون ريال (حوالي 266 ألف دولار) لمن يجد شقيقه المفقود الذي اختفى في ظروف غامضة.

وانقطع الاتصال مع تركي بن عبدالهادي بن سالم الهواشلة الدوسري يوم 2 أغسطس في مدينة الرياض لسبب غير مفهوم لأسرته ولكن تم العثور على سيارته ومقتنياته الشخصية فيها، وفق ما أورد موقع " tellerreport".

وقال أقارب المفقود إنه ذهب في 2 أغسطس لإستقبال وفد أجنبي مقيم في المملكة في ضيافته، ولكن انقطع الاتصال به منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من اتساع نطاق البحث خارج العاصمة إلا إن عمليات البحث في العثور عن الرجل المفقود فشلت حتى بعد تناقل صوره في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين السعوديين.

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