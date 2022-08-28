4 علامات خفية تشير إلى تعرضك لـ نوبة قلبية وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

النوبة القلبية من المشاكل الصحية الخطيرة التي تواجه بعض الأشخاص، ما يعد سببًا رئيسيًا للوفاة في بعض الحالات.

ويوجد عديد من الأنواع المختلفة من النوبات التي لا يعرف عنها كثيرونـ ولذا نستعرض لكم 4 علامات خفية تشير إلى تعرضك لنوبة قلبية دون أن تدري، وذلك وفقا لموقع "bestlifeonline".

تواجه توقفًا مفاجئًا في الحركة دون أن تسقط:

إحدى سمات النوبة المصحوبة بغيبة هي فقدان مؤقت للوعي دون فقدان الوعي، ويكون هذا أيضًا علامة على نوبات بؤرية معقدة، والتي تحدث عند الأشخاص المصابين بصرع الفص الجبهي.

ويصعب تمييز أن الشخص الذي يعاني من النوبة فاقد للوعي لدى بعض الأشخاص.

وتوضح جمعية Epilepsy Action البريطانية (خيرية تقدم المعلومات والمشورة والدعم للأشخاص المصابين بالصرع)أنه إذا كنت تعاني من نوبة غيابية نموذجية، فستكون فاقدًا للوعي لبضع ثوان وستتوقف فجأة عن فعل كل ما كنت تفعله قبل أن تبدأ لكنك لن تسقط وتبدو وكأنك في أحلام يقظة ولا يلاحظ الأشخاص من حولك غيابك.

تقوم بحركات صفع الشفاه أو المضغ:

على الرغم من أنه يكون من الصعب اكتشاف نوبة مصحوبة بغيبة بسبب نقص دقيق في الوعي وحده، فقد تتعرف على حالتك إذا لاحظ من حولك بعضًا من أعراضهم المميزة، وتشمل هذه في بعض الأحيان مثل حركات صفع الشفاه أو حركات المضغ اللاإرادية. وأشارت دراسة نشرت عام 2009 في JAMA Archives of Neurology إلى أن البلع اللاإرادي ولعق الشفاه كانا من بين الأعراض الفموية الأكثر شيوعًا لهذا النوع من النوبات.

تبدأ جفونك بالرفرفة:

رفرفة الجفن هي علامة أخرى خفية على أنك تعاني من نوبة مصحوبة بغيبة، وفي بعض الأحيان تنقلب العينان إلى الأعلى وتشترك هذه الأعراض مع أشكال أخرى من الصرع، مثل الصرع مع عضلة الجفن، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة جيفونز.

تقوم يديك بعمل حركات صغيرة، بما في ذلك فرك الأصابع:

حركات الأصابع الصغيرة مثل فرك الأصابع، والتململ، وعصر اليد، والخدش، كانت أيضًا علامات شائعة على نوبات الغياب، ويعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من النوبات أيضًا من حركة اهتزازية عامة في أيديهم أو أطرافهم.