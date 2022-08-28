الإصابة الحرارية المتكررة للمشروبات الساخنة والشطة والتدخين أبرز أسباب الإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن هناك ما يسمى بالإصابة الحرارية، وقد تحدث في اللسان أو البلعوم أو المريء أو المعدة، لافتًا إلى أن تكرار الإصابة الحرارية نتيجة شرب المشروبات الساخنة أو تناول الشطة والمأكولات الحارة أو بسبب التدخين المباشر، قد يؤدي إلى الإصابة بتهيج والتهاب مزمن، وهو ما يترتب عليه تحور في الخلايا وإمكانية الإصابة بالسرطان نظريًا.

الإصابة الحرارية المتكررة للمشروبات الساخنة والشطة والتدخين

وأضاف «المنيسي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه النظرية ليست بالحديثة، حيث أنها قديمة من خمسينيات القرن الماضي، ويتم تكرار الحديث بها من خلال المؤسسات الصحية الدولية على فترات، لافتًا إلى أن التدخين أكثر خطورة من شرب المشروبات الساخنة في الإصابة الحرارية، كاشفًا عن أن الاعتدال في تناول الشطة أمر هام، لأن القليل من الشطة يعمل على حماية الإنسان من الإصابة بالسرطان، إلا أن الكثير منها قد يؤدي إلى الإصابة به.

فوائد شرب القهوة للوقاية من السرطان والذبحة الصدرية

وكشف، عن أن نبات القهوة وما يتضمنه من مواد يعد أفضل مانع لمرض السرطان في التاريخ كونه أفضل مانع للأكسدة، فهي تعد أفضل مانع لمرض سرطان اللسان والبلعوم والمريء وسرطان المعدة وسرطان الكبد، كما أنها تقلل من فرص حدوث الزائدة القولونية، ولها دور كبير في منع الذبحة الصدرية، موضحًا أن القهوة الأمريكي «الأكسبرسوا» أكثر فائدة من التركي، والتي تعرضت للحرارة والتحميص أكثر من مرة، كاشفًا عن وجود نفس الفوائد من الشاي.