5 نصائح للتعامل مع طفلك الحساس.. «امنحيه المكافآت وعلميه حل مشاكله»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الانضباط عنصر مهم في تربية الأطفال ومع ذلك، قد يواجه بعض الآباء صعوبة عند التعامل مع الطفل الحساس، ويلجأ البعض منهم إلى محاولة التأديب كوسيلة للتعامل مع حساسية الأبناء والتأثر تجاه الأمورة بشكل سريع.

لكن وفق ما كشف عدد من خبراء التربية والسلوك حول العالم، فإنه يجب على الآباء إدراك أن الطفل الحساس عادة ما يكون من أكثر الأطفال في اللطف والعاطفة بشكل كبير، لكن تربية طفل حساس يمكن أن تشكل بعض التحديات الأبوية.

ووفق ما كشف موقع verywellfamily العالمي، أنه يمكن التعامل مع الطفل الحساس، من خلال بعض النصائح والخطوات البسيطة، والتي تتمثل في:

1- فهم الطفل الحساس

الحساسون عاطفيًا يمكنهم التعرض للارتباك والتوتر بسهولة، كما أنهم يبكون كثيرًا ويقلقون من الوقوع في المشاكل، ويطلبون قدرًا كبيرًا من الطمأنينة، وبعض الأطفال الحساسين ليسوا فقط حساسين عاطفيًا، لكنهم أيضًا حساسون لأي شيء جسدي يحفز حواسهم، حيث أنه يمكن للضوضاء الصاخبة أو الأضواء الساطعة أو الحشود الكبيرة أن تزعجهم، لذلك يجب تفهم ذلك جيدًا، كي يتم تقديم طرق لرعايتهم بشكل صحيح.

2- تقبل حساسيته

إذا كان طفلك حساسًا، فلا تحاول تغيير مزاجه، فبدلاً من النظر إليه على أنه «ضعيف» و«متذمر» بمعظم الأحيان، فقط ركز على نقاط قوته، وساعده على تنميتها والعمل على استغلالها صحيحًا.

3- مدح مجهوداته

يحتاج الأطفال الحساسين إلى الكثير من التشجيع، فقط امدح جهود طفلك حتى لو كانت بسيطة في القيام بالأمور والمهام المختلفة، وذلك لأن الأطفال الذين يتم مدحهم بغض النظر عن ما يفعلونه غالبًا ما يكون لديهم احترام للذات دائمًا.

4- منحه المكافآت

يشعر الأطفال الحساسون أحيانًا بالسوء إذا وقعوا في مشكلة، لذلك يجب عليك في هذا الموقف تقديم الدعم لهم والذي يأتي على سبيل المثال، بمنح المكافآت والهدايا حتى لو كانت بسيطة.

5- علّميه حل المشكلات

غالبًا ما يشعر الأطفال الحساسون بالإرهاق عند التعرض للمواقف التي تحتاج إلى حلول، لذلك يجب من تعليمهم معرفة كيفية التوصل إلى حلول يمكن أن تخفف من توترهم وقلقهم.