الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لرهن الذهب واسترداد الحقوق.. «عادة تفعلها النساء»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

رهن المشغولات الذهبية مقابل المال، أمر تلجأ له العديد من السيدات وربات المنازل اللاتي يقعن في الأزمات المادية، ما يدفعهن للجوء لمدخراتهن من الذهب، فالبعض يلجأ لاستبداله بالمال، أو بيعه، أو حتى رهنه لفترة زمنية قبل استرداده مُجددًا.

وعادة ما يتغير سعر الذهب من الحين للآخر، فربما وضعته للرهن اليوم بمبلغ ما، يزيد أو يقل ثمنه بعد فترة من الزمن، ما يثير التساؤلات حول حكم الدين والشرع في هذا الأمر.

دار الإفتاء توضح طريقة استرداد رهن المشغولات الذهبية

وخلال بث مباشر، تلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سؤالًا تضمن: «أختي ادتني غويشة وكانت محتاجة 6000 جنيه، وبعد سنوات جت وعاوزة الغويشة دي مني، بعد ما بقى تمنها 10.000 جنيه، أنا معنديش مانع، ولكن فين حقي؟».

وعلى الفور، أجابت دار الإفتاء، من خلال بث مباشر، عبر الصفحة الرسمية، إذ قال أمين الفتوى، إنه في حالة أن هذه الإسورة الذهبية كانت رهانا بينك وبين شقيقتك، وأخذت منك بالفعل النقود منذ سنوات: «خدي حقك الـ6000 جنيه، وإديها الغويشة بتاعتها بعد ما تاخدي الفلوس».

وتابع أمين الفتوى: «لو هي خدت الـ6000 ولكن بدون نية الرهان، وفي المقابل ادتك الغويشة، فخلاص كده ده يعتبر بيع وشراء، ومترجعيش حاجة».