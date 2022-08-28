4 عادات صحيحة لتناول الطعام في الرحلات الجوية.. «لا تأكل حتى الشبع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بمرور كل يوم يتجه آلاف الأشخاص حول العالم لركوب الطائرات بأنواعها وطرازها المختلفة للانتقال من دولة إلى الأخرى، وبشكل دائم تحرص شركات الطيران بشكل، على تقديم الوجبات الغذائية المتنوعة والخفيفة للركاب.

ومع حرص آلاف الأشخاص على ركوب الطائرات يوميًا، قدمت خبيرة تغذية روسية، تدعى يلينا سولوماتينا، عددًا من النصائح الخاصة بالتغذية الصحيحة عند الصعود على متن الرحلات الجوية، وذلك لتجنب التعرض لأي أزمات صحية.

تأثير الرحلات الجوية على جسم الإنسان

وحسب ما ذكرت صحيفة «businessinsider»، أوضحت الخبيرة الروسية، أن الرحلات الجوية تؤثر في جسم الإنسان بشكل ملحوظ، ولكي يتم التخفيف من عبء الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، يجب الالتزام ببعض القواعد البسيطة للتغذية أثناء السفر، فمع وجود عدد قليل من خيارات تناول الطعام الصحي في المطار وعدد أقل من ذلك في معظم قوائم الطعام على متن الطائرة، قد يكون تناوله بصورة جيدة أمرًا صعبًا بشكل خاص عند السفر بالطائرة.

وقالت «يلينا»، إنه يمكن بعض الوجبات الصحية الخفيفة أثناء التواجد على متن الطائرة، والتي من بينها على سبيل المثال، شريحة من لحم الديك الرومي، أو زبدة فول سوداني مع قطعة من خبز القمح الكامل، إلى جانب ثمرة من التفاح، وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

طبيبة تقدم نصائح غذائية يجب اتباعها عند الصعود للطائرات

ومن ناحيتها، كشفت الدكتورة إيمان أشرف، خلال حديثها لـ«هن»، عن بعض العادات الغذائية الصحية التي يجب القيام بها عند الصعود للرحلات الجوية، والتي تتمثل في:

1- عدم ملء المعدة بالطعام حتى الشعور بالشبع، وذلك حتى لا يتم الشعور بأي اضطرابات معدية، أو التعرض للقيء أو الغثيان.

2- تجنب تناول الأطعمة التي قد تتسبب في ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.

3- تجنب تناول الحمضيات.

4- توازن الأكلات التي يتم تناولها ما بين البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.