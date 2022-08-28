وسط رعب.. سائق يقتحم بسيارته مطعماً "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكر تقرير اليوم السبت أنه سوف يتم اتهام سائق السيارة الـ"فان" التي اصطدمت بشرفة مطعم في بروكسل أمس الجمعة، بالشروع في القتل.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن الادعاء العام البلجيكي أكد الاتهامات اليوم السبت، ولكنه رفض التعقيب على هوية الرجل، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتي".

وألقت الشرطة البلجيكية القبض على الرجل أمس، في أنتويرب بعدما فر من موقع الحادث الذي أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح متوسطة. وجرى ضبط سيارته في مكان قريب.

وكانت التحقيقات تركز على ما إذا كان السائق اصطدم عمدا بالمنطقة الخارجية الخاصة بالمطعم بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب.

وقالت فيلمين بارت، المتحدثة باسم الادعاء العام، في مؤتمر صحفي عقب القبض على السائق أمس "اعلم أن الوقائع تذكر بالهجمات التي تُرى في الخارج".

وأضافت بارت: "ولكن في هذه اللحظة لا نعلم إذا ما كانت هذه الحالة هجوما".

وسحقت السيارة الطاولات والمقاعد في الساعة الواحدة ظهرا في شارع رو سان-ميشيل، المتفرع من شارع التسوق الشهير في بروكسل "نوفو".

ورفض الادعاء العام الإفصاح عن هوية السائق.

وقالت قناة "ار تي بي اف" البلجيكية إن الرجل الذي تم القبض عليه لم يكن معروفا في السابق على أنه متطرف.