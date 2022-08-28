5 وصفات لمشروبات باردة للقضاء على الشعور بالحر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تزازد درجات الحرارة هذه الأيام ويزداد معها الجو سوءا، يحتاج أغلبنا في مثل هذه الأيام الحارة إلي شرب الكثير من المشروبات الباردة للتقليل من الشعور بحدة الجو والشعور بالانتعاش، ولهذا سوف نعرض لكم طريقة عمل المشروبات الباردة بخطوات سريعة وبسيطة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

عصير البطيخ بالموز

- المقادير

قطع بطيخ خالية من البذور.

حبة أو حبتان من الموز حسب الرغبة.

عصير البرتقال حسب الرغبة.

سكر أو عسل.

طريقة التحضير

ضعي قطع البطيخ الباردة في الخلاط، ثم قسمي الموز إلى نصفين وضعيه مع البطيخ، إلى جانب السكر أو العسل على حسب رغبتك، كما يمكنك الاستغناء عنهم إذا كانت البطيخة مذاقها سكري، ثم ضعي عصير البرتقال مع باقي المكونات، وإذا كنت لا تفضلينه يمكن الاستغناء عنه يخلط المكونات جيداً حتى تصبح عصيراً متجانساً وجاهز للتقديم، وإذا وجدت صعوبة في الخلط يمكنك إضافة القليل من المياه الباردة، يمكنك تقديم العصير مع وضع مكعبات التلج للشعور بالمزيد من الإنتعاش.

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، أنه يمكن عمل سموزي البطيخ بذات الخطوات السابقة والمكونات، ولكن بشرط أن يكون البطيخ مُجمدا بالفريزر قبل يوم من تحضير الوصفة.

عصير العنب

- المقادير:

1/4 كيلو عنب أحمر.

كوب ماء بارد.

سكر.

مكعبات ثلج.

طريقة التحضير

افصلي حبات العنب عن قشرها، ثم نضع حبات العنب مع السكر والمياه الباردة في الخلاط حتي يتجانسوا جيداً، بعد ذلك ضعي مع المزيج داخل الخلاط مكعبات الثلج لتخلط معهم، حتى يصبح عصير العنب جاهزاً للتقديم.

الليمون بالنعناع

المقادير:

4 حبات من الليمون.

6 أوراق من النعناع الأخضر الطازج.

لتر من الماء البارد.

سكر حسب الرغبة.

مكعبات ثلج.

- طريقة التحضير

اغسلي الليمون جيداً ثم قشريه، يوضع الليمون مع النعناع ونصف كمية المياه في الخلاط وبجانبه السكر في الخلاط، وبعد خلطهم نأخذ الخليط لتصفيته في إناء ثم أعيديه مرة أخري إلى الخلاط وأضيفي النصف الآخر المتبقي من المياه، وأخيراً قومي بتصفية العصير مرة أخرى قبل أن تصبيه في الأكواب للتقديم، يقدم عصير الليمون بالنعناع باردا مع إضافة مكعبات الثلج.

الكاكاو باللبن البارد

المقادير:

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة فانيليا صغيرة.

كوب ونصف من الحليب.

مكعبات ثلج.

- طريقة التحضير:

اخلطي اللبن مع الكاكاو والفانيليا جيداً في الخلاط، ثم ضعي مكعبات الثلج مع الخليط ليتجانس معهم، ثم قدميه، يمكن استبدال الفانيليا بايسكريم فانيليا

القهوه الباردة

- المقادير:

ربع كوب من اللبن.

ربع كوب من المياه المغلية.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

سكر حسب الرغبة.

مكعبات ثلج.

- طريقة التحضير:

ضعي ربع كوب المياه المغلي في الكوب الخاص بك، ثم أضيفي إليه القهوة والسكر حتي يذوبان واتركيهم حتي يبردوا، ثم ضيفي إليه اللبن وقلبيهم جيداً، وأخيراً ضيفي مكعبات الثلج ليكتمل الكوب، ويمكنك خفق اللبن أو القهوه لتكون رغوة تعطي منظراً جمالياً للمشروب لديك أو إضافة بعض الصوصات المفضلة لكي.