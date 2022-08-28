4 مشروبات تساعدك في القضاء على فقر الدم.. احرص عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد فقر الدم «قلة الكرات الحمراء» لحمل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، بسبب نقص في الفيتامينات والمعادن التي يبرزها عنصر الحديد، ويمكننا علاج فقر الدم بطرق طبيعية من خلال تناول المشروبات التب تساعد على علاجه، وسوف نتعرف على أهم الشروبات التي تمدنا المعادن خلال السطور القادمة.

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة بالمعهد القومي للتغذية لـ«هن»، إن الشخص المصاب بمرض فقر الدم يمكن أن يعوض نقص الفيتامينات والمعادن بطرق مختلفة فيمكن تحضير مشروبات طبيعية بالمنزل لعلاج فقر الدم.

عصير الطماطم

أوضحت جيهان أن كثرة الفيتامينات والمعادن التي تحتويها الطماطم لقوية الدم بشكل خاص، فنصحت بتناول عصير الطماطم لاحتوائه على الحديد ومضادات الأكسدة وفيتامين سي، ويجب على المريض تناول كوب يوميًا لعلاج فقر الدم.

عصير الرمان

وأكملت أخصائية التغذية أن الرمان يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يزيد من نسبة الهيموجلوبين بالدم، ونصحت بشرب عصير الرمان لمساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء للتخلص من فقر الدم.

عصير البنجر

كما نصحت خبيرة التغذية بشرب عصير البنجر، وذلك لأن البنجر مخزنًا قويًا لعنصر الحديد ويتميز بغنائه به، إلى جانب العناصر الغذائية التي تحتويه حيث تساعد على تقوية الدم والقضاء بقوة على فقر الدم والوقاية منه فيما بعد.

عصير الكيوي

اختتمت جيهان حديثها موضحة أهمية عصير الكيوي لاحتوائه على فيتامينات سي من مضادات الأكسدة بنسبه كبيرة، كما يعمل الكيوي على تحسين الدم بشكل جيد وحمايته من فقر الدم إلى جانب مساعدته على القضاء عليه.