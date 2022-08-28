«محمد» حياته اتغيرت بعد معاش تكافل وكرامة.. «بقى عندي حاجة مسنود عليها»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عدم الاستقرار والطمأنينة شعور لازمه خلال سنوات زواجه، وذلك بسبب طبيعة عمله غير الثابتة والمرتبطة بطبيعة حالة كل يوم، إذ أن محمد شحاتة، البالغ من العمر 31 عامًا، «أرزقي» يعمل باليومية، وهو ما سبب له هذا الإحساس التعس الذي طال معه لفترة طويلة، بأنه «غير مسنود»، وذلك قبل أن يحصل على معاش تكافل وكرامة الشهري، التابع لوزاة التضامن الاجتماعي.

تغيير في حياة أسرة «محمد»

تغير بمثابة 180 درجة طرأ بحياة الأب الثلاثيني، المسؤول عن أسرة مكونة من زوجة و6 أبناء بمراحل عمرية ودراسية مختلفة، وذلك بعد أن أصبح يحصل على المعاش الشهري تكافل وكرامة البالغ 500 جنيه، حيث بدأ يشعر «شحاتة» بالاستقرار المادي والمعنوي.

على مدار عامين كاملين بات يحصل الأب الثلاثيني القاطن بقرية الزرابي بمحافظة أسيوط، على معاش تكافل وكرامة، والذي جاء بمثابة طوق النجاة له في مساعدته على مواجهة الظروف الحياتية والمتطلبات المادية الخاصة بأسرته، وفقًا لتصريحاته لـ«هُن»: «لحد دلوقتي مستفيدين بيه، والوضع اختلف عن الأول كتير، بقيت أحس إني مسنود على حاجة، الأول مكانش في حاجة مسنود عليها، دلوقتي مسنود على الفلوس اللي بتجيلي كل شهر».

معاش تكافل وكرامة ساهم في توفير النفقات المادية للأسرة

فوائد معيشية متعددة يحصل عليها محمد شحاتة، من خلال الحصول على هذا المعاش الشهري، والتي تبدأ من توفير الاحتياجات المعيشية البسيطة، وصولًا للمساهمة في المصاريف الخاصة بدراسة أبنائه، «الفلوس بدأت تقضيلي أي مصلحة في الشهر، خاصة مصاريف دراسة العيال، لأنهم في مراحل مختلفة، من أول حضانة لحد الإعدادية».

حوالي 50% من احتياجات الأسرة البسيطة المادية، ساهم معاش تكافل وكرامة في قضائها بشكل ملحوظ على مدار العامين الماضيين، وهو ما كشف عنه رب الأسرة الثلاثيني، معبرًا عن شعوره بالطمأنينة والارتياح نتيجة الأمر، بسبب استناده على مسلك مادي ثابت يعينه على مشقة الحياة وظروفها.