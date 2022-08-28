«تقى» مصرية تتزوج من شاب قرغيزستاني: منحة للصين السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت الشابة المصرية «تقى» تجربتها بعد أن تزوجت من شاب قرغيزستاني، حيث سافرت للصين لدراسة اللغة الصينية، وتقابلت مع زوجها الذي كان يدرس بنفس المنحة، موضحة أن أكثر ما يميز الشاب قرغيزستاني اهتمامه الكبير الذي لا تضطر لطلبه منه، بالإضافة للغة الحوار المشتركة بينهما.

تعيش مع زوجها منذ 5 شهور بدبي

وأضافت تقى خلال حديثها مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنها تتحدث مع زوجها باللغة الصينية أو الانجليزية لأن اللغة القرغيزستاني لغة صعبة التعلم، كاشفة أنها تعيش مع زوجها منذ 5 شهور بدبي، واستطاع تعلم بعض الكلمات العربية.

ثقافته إسلامية مثل المصريين

وأكدت تقى على أن والديها عارضا زواجها من أجنبي ولكنها استطاعت إقناع أهلها بحبه لها بالإضافة لكونه مسلم وشخص صالح ومناسب لكي يكون زوجا لها، كاشفة أن ثقافته ثقافة إسلامية مثل المصريين ويساعدها كثيرا في الأعمال المنزلية خصوصا أن والدها أيضا يساعد في الأعمال المنزلية أيضا، ولذلك هو تقبل الفكرة.

الاختلاف بين الفتاة المصرية والقرغيزستانية

فيما قال صامد نوركاسيموف أنه أحب بزوجته تقى كونها شابة مرحة وتراعي من معها، أما عن اختلاف تقى عن الفتاة القرغيزستانية فقال إنه شكلا وظاهريا غير مختلفة بشكل كبير، ولكن الاختلاف حسي بشكل كبير، فالإحساس الذي شعره مع تقى المصرية لم يشعر به مع أي فتاة مع فتيات بلاده.