الألفي: الولادة القيصرية تدمر أطفالنا وقد تؤدي للإصابة بالتوحد والسمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت الدكتورة عبلة الألفي، مؤسس مبادرة «ألف يوم ذهبية»، تفاصيل مبادرة «ألف يوم ذهبية» التابعة لوزارة الصحة والسكان لتنمية الأسرة المصرية، قائلة إن المقصود بـ «ألف يوم ذهبية» هي الألف يوم الأولى في حياة الإنسان، وهي فترة هامة للغاية، لأنها مسؤولة عن 85% من قدرات الإنسان الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والذهنية، متابعة: «اللي بيحصل فيهم وبيتكوّن مش بيتعوض لو ضاع».

الألف يوم ذهبية تبني الطفل لآخر يوم

أضافت «الألفي» خلال تصريحات شاشة قناة «dmc»،، أن أهم أسباب الوفاة عند المصريين هي أمراض الضغط والسكر والذبحة والتجلط، وكل هذه الأمراض تنخفض إذا الطفل حصل على رعايته في الألف يوم الذهبية عند ولادته، متابعة: «الفترة دي هتبني الطفل لآخر يوم في عمره».

الولادة القيصرية تدمر أولادنا

وأشارت إلى أن الطفل المصري يتم تدميره قبل أن يرى النور، وذلك بسبب طلاق الزوجين في فترة حمل الزوجة، ونفسية الزوجة تنعكس على جنينها، كما أن الولادة القيصرية تعد «مقتلا» للأولاد وتدمرهم، ونسبة الولادة القيصرية في مصر لا تقل عن 80 لـ85% في بعض المحافظات.

ولفتت إلى أن الولادة القيصرية مضرة كطريقة ولادة، ولأنها تحرم الطفل من المزايا التي يحصل عليها من مجرى الولادة الطبيعي، موضحة أن البكتيريا الحميدة تنشط الجهاز الهضمي والمناعة وتزيد القدرات الذهنية والتعليمية للمخ، وحرمان الطفل من هذه المزايا قد يكون عرضة للتوحد والسمنة وضعف المناعة والأداء المدرسة.

تفاصيل المبادرة

وأوضحت أن مبادرة «ألف يوم ذهبية» تتضمن أيضا مشورة بين الزوجين قبل الزواج، من خلال الشق الطبي والنفسي والسلوكي وتقديم المشورة، من خلال مقدم المشورة الأسرية عبارة عن خريجي جامعات بعد حصولهم على تدريب 40 ساعة أونلاين و20 ساعة تفاعلية أونلاين وأسبوع وجها لوجه على تقديم المشورة وآليات المبادرة.