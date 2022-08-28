نصائح فعالة وخطوات بسيطة لغلق مسام الوجه الواسعة بـ«المكياج»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تؤثر المسام المفتوحة الواسعة على بشرتك الطبيعية وعلى توهجها، حيث أنها تكون دليل على البشرة المجهدة ولن تختفي أبدا، ومع ذلك فإذا كنت تحافظين على نظام تجميل مناسب، فيمكنك جعلها تبدو أصغر، بصرف النظر عن العناية الجيدة بالبشرة، حيث يعد المكياج طريقة أخرى لقفل تلك المسام المزعجة، وفيما يلي كيفية تصغير المسام الواسعة.

ما الذي يسبب اتساع المسام؟

إلى جانب العوامل الثلاثة الرئيسية لنوع البشرة الدهنية، وعمرك، وجنسك، فهناك أسباب كثيرة تسبب المسام الواسعة وهي كالتالي:

تعتبر الوراثة عاملاً مساهماً عندما يتعلق الأمر بحجم مسامك.

يمكن أن يؤدي التلف الناتج عن أشعة الشمس والتعرض المطول لأشعة الشمس إلى زيادة سماكة بشرتك وتؤدي إلى اتساع المسام.

مع تقدمك في العمر تفقد بشرتك مرونتها مما يؤدي إلى تمددها وترهلها مما يجعل مسام وجهك تبدو أكبر.

يمكن أن تؤدي الكمية الزائدة من الزيت وخلايا الجلد الميتة إلى انسداد المسام وجعلها تبدو أكبر من المعتاد.

يمكن أن تزيد الرؤوس السوداء من حجم المسام عن طريق توسيع مساحة المسام.

كيفية تصغير المسام بالمكياج

باستخدام المنتجات المناسبة والقليل من التقنيات يمكنك جعل مسامك تبدو وكأنها اختفت حتى تزيل المكياج، ويجب أولا ترطيب البشرة بشكل كافي لضمان فاعلية الخطوات والمنتجات.

لابد من وضع صن بلوك أو واقي الشمس يوميا.

تناول الطعام بشكل صحيح وحافظ على نظام غذائي صحي.

تجنب الأطعمة المصنعة التي يمكن أن تلهب بشرتك وتسبب انسداد المسام.

لا تستخدمي منتجات البشرة ذات الأساس الزيتي.

احمِ بشرتك أيضًا من أشعة الشمس الضارة.

البرايمر واحد من أهم المنتجات التي تغلق المسام، ثم بعد ذلك يوضع الكونسيلر، وأخيرا البودرة التي تثبت كل المكياج.