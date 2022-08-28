10 طرق طبيعية للحصول على حواجب سميكة.. منها البصل وصفار البيض

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الوصول للحواجب السميكة أمر تحاول العديد من الفتيات الحصول عليه، إذ تبرز جمال العين، والملامح بشكل كبير، وتلجأ العديد منهن لمستحضرات التجميل وعلى رأسها جل الحواجب وأقلام الكُحل وغيرها، التي من شأنها المساعدة على سماكة الحاجبين، لكنها قد تضرها على المدى البعيد وتسبب تساقطها بشكل كبير.

ويرصد «هٌن» في السطور التالية، طرق طبيعية للحصول على حواجب سميكة، وفقًا لموقع «BOLDSKY» الهندي:

طرق الحصول على حواجب سميكة بشكل طبيعي

1. زيت الخروع

ضعي زيت الخروع ودلكي حاجبيك قبل النوم، فيساعد هذا الزيت في مقاومة الأكزيما والكائنات الحية الدقيقة المسؤولة عن إعاقة نمو الحاجب.

2. زيت جوز الهند

قومي بتدليك شعرك بزيت جوز الهند، فهو فعال للغاية في الحصول على شعر الحاجب أغمق وأسمك بشكل طبيعي

3. زيت الزيتون

ضعي زيت الزيتون ودلكي حواجبك قبل النوم، ما يساعد في جعل شعر الحاجب أغمق.

4. زيت اللوز

دلكي حواجبك بزيت اللوز بانتظام، فهو يساعد في تكثيف الشعر.

5. الزيوت الأساسية

خذي كميات متساوية «ملعقة صغيرة أو بضع قطرات من زيت خشب الصندل وزيت اللافندر وزيت الزعتر وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل» وضعيه على حواجبك، ودلكيه بلطف على حاجبيك.

6. جل الصبار

استخدمي جل الصبار الطبيعي لنمو الحاجب، فهو يجعل الشعر أكثر لمعانًا مما هو عليه بشكل طبيعي.

7. بذور الحلبة

اصنعي عجينة من بذور الحلبة وضعيها على الحواجب لبضع ساعات ثم اغسليها بالماء الفاتر أو البارد.

8. الحليب

اغمسي كرة قطنية أو إسفنجة في ملعقة من الحليب وضعيها على الحاجبين، ويمكنك استخدام حليب جوز الهند أيضًا.

9. صفار البيض

مصدر طبيعي للبروتين ويعمل بشكل جيد على نمو الشعر، فقط ضعي صفار البيض المخفوق على الحواجب واتركيه لمدة من 15: 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

10. البصل

قومي بعمل عصير البصل الطازج ودلكي به الحاجبين لنمو الشعر.