الامارات | منى المري: «يوم المرأة الإماراتية» احتفاء بشراكتها النوعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، على الدور المهم للمرأة الإماراتية كسند أصيل لنهضة الدولة وتقدمها وطموحها في تحقيق الريادة العالمية، مشيرةً إلى أن «يوم المرأة الإماراتية» هو احتفاء بشراكتها النوعية في بناء وتنمية الوطن، وبمكانتها ودورها وإنجازاتها المتوالية على كل الأصعدة.

وقالت إن شعار يوم للمرأة الإماراتية لعام 2022 «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، يُجسد واقع المرأة الإماراتية بكل ما تقدمه من عطاء للنهوض بالإمارات ورفعتها عالمياً، وما تبذله من جهد استثنائي للتعامل مع تحديات العصر الحالي، وما تبديه من نباهة واستنارة لاستشراف المستقبل. وأضافت: «المرأة الإماراتية تملك من الوعي والجدارة التي تضعها في مقدمة ركب التمكين العالمي للمرأة على مستويات عديدة».

وتوجهت المري، بهذه المناسبة، بالتهنئة والتبريكات لـ«أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مثمنةً دور سموها وعطاءها الحافل بالمبادرات ومختلف أوجه الدعم لابنة الإمارات، والارتقاء بها عالمياً، مؤكدةً أن احتفاء سموها بالمرأة وإنجازاتها المحلية والعالمية يشكل حافزاً لجميع الإماراتيات لمزيد من التفاني والتألق في دروب الريادة والعمل والإنتاج.

كما تقدمت المري بالتهنئة والتبريكات إلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مشيدةً بالمبادرات النوعية لسموها لدعم المرأة والتوازن بين الجنسين من خلال قيادتها لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي نفذ مشروعات رائدة على مدى سبع سنوات، لتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، وتصدرها لدول المنطقة بهذا الملف الحيوي.