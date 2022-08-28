الامارات | هدم ناطحتي سحاب «خالفتا قواعد البناء» في الهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت السلطات الهندية، أمس، إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم قبل هدم ناطحتي سحاب من 40 طابقاً في منطقة سكنية بضواحي نيودلهي.

ومن المقرر تفجير المبنيين السكنيين التوأمين اللذين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار اليوم الأحد في عملية تستغرق ما بين 12 و15 ثانية، ليصبحا أكبر مبنيين يتم هدمهما على الإطلاق في الهند. وقضت المحكمة العليا في الهند العام الماضي بأن المسؤولين عن بناء البرجين انتهكوا سلسلة من قواعد البناء المهمة، وأمرت بتسويتهما بالأرض.