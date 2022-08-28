الامارات | إرسال رماد ممثلة أميركية لـ «يُدفن» في الفضاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال رماد ممثلة أميركية لـ «يُدفن» في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستصبح الممثلة الأميركية الراحلة نيشيل نيكولز، التي اشتُهرت بشخصية اللفتنانت نيوتا أوورا في مسلسل «ستار تريك»، الفنانة الأولى التي يتم تكريمها بإرسال بعض من رمادها إلى الفضاء.
ونيكولز، التي توفيت في 30 يوليو الماضي عن 89 عاماً، تمت إضافتها إلى قائمة ركاب سفينة فضائية من المقرر أن تحمل مجموعة من القوارير تحتوي على رماد وعينات حمض نووي لعشرات من محبي الفضاء الذين رحلوا عن الحياة، في رحلة نهائية وأبدية حول الشمس.
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