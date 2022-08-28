الامارات | طرح سيارة الأميرة ديانا «فورد إسكورت» في المزاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُرضت أمس سيارة كانت تستخدمها الأميرة ديانا في المزاد ببريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر السيارة «فورد إسكورت آر إس تربو» السوداء، التي قادتها ديانا بداية من 23 أغسطس 1985 حتى الأول من مايو 1988، مليون جينه إسترليني.

وقد التقطت صور للأميرة الراحلة مع السيارة «فورد إسكورت» خارج محال أزياء صغيرة في تشيلسي ومطاعم كنسينغتون.