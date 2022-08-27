«الإفتاء» توضح أسباب حدوث المشاكل الأسرية.. «متدخلوش حد في حياتكم»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الاهتمام بالتوعية الأسرية ونشر القيم في كل ما يخص الخلافات الزوجية، والقضاء على هذه الظاهرة التي باتت منتشرة بصورة واسعة على مدار السنوات الماضية، أمر تحرص عليه دار الإفتاء المصرية، من خلال بث النصائح والخطوات التي تساعد في حل هذه الأزمات، والتقليص من انتشارها بقدر الإمكان.

أسباب حدوث المشاكل الأسرية

وحسب ما كشف مؤخرًا، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تصريحات نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية، فأن اندلاع المشاكل الأسرية يتوقف على العديد من الأسباب من بينها:

- التدخل بصورة خاطئة للأقارب والأهل في الحياة الزوجية للزوجين.

- إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك سوء التعامل معها، إذ أن هذا العامل بات من أكبر العوامل المسببة لحدوث ظاهرة الطلاق.

- عدم التعامل بصورة صحيحة مع الخلافات الزوجية، إذ أنه يجب حلها من خلالهما فقط.

نصائح للتعامل مع المشكلات الزوجية

وخلال تصريحاته، كشف مفتي الجمهورية عن عدد من النصائح المهمة التي يجب أن يعلمها الأزواج، كي يتم التعامل بصورة صحيحة مع المشاكل الزوجية، وهي:

- توفير السكن والمودة والرحمة والطمأنينة، هذا هو المقصد الأساسي والأسمى بالزواج.

- يجب على كل من الزوجين تحمل أخطاء الطرف الآخر، وكذلك الصبر عليه والمسامحة في الزلات.

كما أوضح «علام» أن دار الإفتاء تسعى لتقديم دورات خاصة بالإرشاد الأسري لحث الأزواج على المعاملة الطيبة والصحيحة فيما بينهما.