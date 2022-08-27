طبيب أطفال يكشف سر جمال شعر الأم خلال الحمل.. «نعومة وغزارة وطول»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تظل خرافة أن شعر الجنين سبب شعور الأم بالحموضة وآلام البطن أحد أشهر الخرافات المتعلقة بالحمل، والتي ليس لها أي أساس علمي، ويؤكد الدكتور محمد رفعت طبيب أطفال، أن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، متابعًا أن الجنين يوجد داخل رحم المرأة وهو عضو مغلق.

التفسير العلمي لإصابة الحامل بالحموضة

وأضاف رفعت، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، أن التفسير العلمي لإصابة الحامل بالحموضة، هو كبر حجم الرحم مع التقدم في شهور الحمل، وهو ما يحرك مكان القولون والأمعاء الغليظة إلى الأعلى، وهو ما يضغط على الحجاب الحاجز ويسبب الشعور بالحموضة والارتجاع التي تشعر بها الحامل.

أسباب جمال شعر الأم خلال فترة الحمل

وأشار طبيب الأطفال إلى أن هرمونات الحمل تزيد من إفرازات المعدة وهو ما يضاعف بشعور الحموضة، لافتًا إلى دور الحمل في تحسين شعر الأم وجعله أكثر جمالًا، كاشفًا عن دور هرمونات الأنوثة بالحمل في تطويل وتغزير ونعومة الشعر.

دور الفيتامينات

ولفت رفعت إلى دور الفيتامينات التي تحرص الحامل على تناولها خلال فترة الحمل في تحسين جودة الشعر، ومن ضمنها الفوليك أسيد وفيتامين ب، تحسين نعومة وغزارة الشعر.