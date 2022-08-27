مشروبات تسبب ارتفاع السكر فور تناولها.. خطر على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

مرض السكري مزمن وصل إلى أبعاد وبائية بين البالغين والأطفال في جميع أنحاء العالم، ويتعرض الأشخاص غير المهتمين بأنفسهم إلى العديد من العواقب الوخيمة، بما في ذلك أمراض القلب والكلى والعمى ومضاعفات أخرى.

لذا نعرض لكم قائمة بالمشروبات المحظورة لمرضى السكر لخطورتها، وذلك نقلاً عن موقعي "healtline"، "webmed".

-القهوة المنكهة

تحتوي مشروبات القهوة المنكهة على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات السائلة، والتي تسبب ارتفاع مفاجيء في مستويات السكر في الدم، كما أنها تجعلك تشعر بالجوع.

-المشروبات الغازية

تحتل الصودا الصدارة في قائمة المشروبات التي يجب تجنبها لمرضى السكر، وذلك لأنها تحتوي على 40 جرامًا من السكر و 150 سعرًا حراريًا، وتم ربطها أيضًا بزيادة الوزن وتسوس الأسنان، لذلك من الأفضل لصحتك أن تبتعد عنها.

-مشروبات الطاقة

أثبتت الدراسات أن مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والكربوهيدرات، وتسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، كما أن كثرة شرب الكافيين يمكن أن يسبب لك العصبية الزائدة، وزيادة ضغط الدم، والأرق،

وكل هذا يؤثر على صحتك العامة.

-عصائر الفاكهة المحلاة والغير محلاة

على الرغم من أن عصير الفاكهة بنسبة كبيرة جيد عند الاعتدال في شربه، وهو مصدر للعناصر الغذائية مثل فيتامين سي، إلا أن جميع عصائر الفاكهة تضيف كمية عالية من الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي وهي سكر نقي (طبيعي)، يؤدي هذا المزيج إلى إحداث فوضى في نسبة السكر في الدم وزيادة خطر زيادة الوزن.

-المشروبات الكحولية

يسبب الكحول انخفاضًا في نسبة السكر في الدم خلال الساعات العديدة التالية بعد تناوله، وهذا خطر بشكل خاص لأولئك الذين يتناولون الأنسولين أو الأدوية الأخرى التي يمكن أن تسبب نقص السكر في الدم.

وعادة ما يتم خلط المشروبات الكحولية مع الغازية، وهنا تزداد نسبة السكر بشكل مضاعف وتشكل خطورة كبيرة.

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