نجمك خفيف؟.. 9 نصائح فعالة للحماية من الحسد وتأثير العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحسد من الأمور التي تزعج كثير من الأشخاص، إذ يجعلهم يتجنبون الظهور دائما أمام الآخرين.

ويبقى السؤال كيف يمكن أن تحمي نفسك من الحسد؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365، وفقا لـ سها عيد، خبيرة طاقة المكان "الفونج شوي".

تقول سها عيد، إن أغلب الأشخاص يعتقدون أن الحسد حالة تصيب الإنسان نتيجة لعين شخص آخر تسبب خللا في وظائف الجسم أو الأحداث الحياتية.

وتضيف: "لكن في الواقع الحسد ما هو إلا أن اختراق في مجال الطاقة المحيطة بجسم الإنسان، وبالتالي يستطيع أي شخص أن يؤثر عليه من خلالها سلبيا، وغالبا يسهل هذا الاختراق الأفكار والقناعات السلبية التي يحملها الإنسان حيث يمكن للآخرين اختراقه من خلالها".

وكشفت خبيرة الطاقة عن النصائح التي يمكن من خلالها الحماية من الحسد، كالتالي

- الصلاة.

- قراءة الكتب السماوية (القرآن أو الإنجيل).

- ممارسة اليوجا.

- البخور والروائح العطرة.

- تنظيف المرآة عند الإحساس بطاقة سلبية أو حسد.

- قراءة الأذكار.

- الماء وقراءة القرآن عليه.

- السير حافي القدمين.

التحلي بالإيجابية.

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