"أجمل واحدة من غير مجهود".. هيفاء وهبي تتألق في أحدث إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عدة صوراً لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هيفاء مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض، وتميز بأنه مكشوفًا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء وكلاتش باللون البيج.

وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة، وعدة خواتم.

ونالت إطلالتها على إعجاب متابعيها، علقت كريمة وهبي: "اللوك يجنن"، وقال حسام فايد"جمالك"، وآخرون: "الجمال والرقة كلها أنتي" وأحمد نبيل: "أجمل واحدة من غير مجهود".