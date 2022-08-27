رد فعل غريب- فيل يمزق جسد صاحبه إلى نصفين.. ما سبب للانتقام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هاجم فيل صاحبه ومزق جسده إلى نصفين بعد أن أجبره على نقل الأخشاب وجذوع الأشجار في درجة حرارة عالية في مزرعة بـ تايلاند.

وقالت الشرطة إن الفيل الغاضب واسمه" بوم بام" طعن المجني عليه سوباتشاي وونغفيد البالغ من العمر33 عاما بأنيابه عدة مرات ومزق جسده إلى نصفين بعد أن أصيب بنوبة غضب في الموجة الحارة، وفق ما أوردت صحيفة "dailymail".

ويقول تقرير الشرطة إن الفيل البالغ من العمر 20 عامًا يعمل في مزرعة مطاط لمدة أربع أيام متتالية في تايلاند في ظل درجات الحرارة العالية التي وصلت إلى 32 درجة مئوية، لذا انقلب على صاحبه.

ووصلت ضباط الشرطة وعمال الإنقاذ إلى مكان الحادث ووجدوا جثة المجني عليه ممزقة عدة قطع.

ثم قام ضباط الشرطة والمتطوعون بالبحث عن الفيل ووجدوه على بعد 500 متر من مكان وجود جثة ونجفيد.

واستخدم المتطوعون طريقة السهام المهدئة لتهدئة هذا المخلوق العدواني في عملية استمرت ثلاث ساعات، وبعد ذلك أخذوا الفيل فى شاحنتهم لإعادة تأهيله، وتم إرجاع جثة المجني عليه إلى عائلته لإعداد ترتيبات الجنازة.

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