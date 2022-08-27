القومي للمرأة: وفرنا 1100 فرصة تدريب لخريجات برنامج ريادة الأعمال بالمحافظات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانًا، استعرض فيه حصاد عام من عمل المشاغل والوحدات الإنتاجية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن محور التمكين الاقتصادي، إذ نجح المجلس خلال عام في توفير ما يزيد عن 1100 فرصة تدريب إنتاجية لخريجات برنامج ريادة الأعمال في محافظات «أسوان والمنيا والأقصر وبني سويف والفيوم والإسماعيلية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والدقهلية وأسيوط والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والشرقية».

25 وحدة تدريب إنتاجية

ونجح المجلس في توفير 25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس بالمحافظات والوحدات المحلية في محافظات «المنيا والجيزة والغربية وقنا والبحيرة وسوهاج والدقهلية وبني سويف وجنوب سيناء والشرقية والقليوبية وأسوان».

ويجري التدريب على حرف صناعة «السجاد، والحلي، والخيامية، والخياطة، والجلود، والتطريز، والألبان والمخللات، وعرايس القفاز، والريزن، والشنط، والدك، ومنتجات البشرة، وقشر الخشب، ورسم على القماش، والخوص).

كما نفذ المجلس تدريبات حرفية على حرف التطريز على الخوص، والزجاج المعشق، والرسم على الخوص لعدد 55 سيدة بالتعاون مع حياة كريمة في إطار مبادرة «أنت الحياة».

ومن الجدير بالذكر أن المجلس يستهدف تدشين 200 مشغل ووحدة تدريبية إنتاجية بالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية، فضلًا عن توفير 175 ألف فرص عمل للسيدات خلال 3 سنوات.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.